´ÝÀö¤¤¤ÏÌÌÅÝ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¡×¥¥ì¥¤¤Ë¡ª¡Ú¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²ñ¼Ò¤¬ÅÁ¼ø¡Û
¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÉþ¤äË¹»Ò¤Î¥Õ¥Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤ª²½¾Ñ¤ò¤¹¤ëÊý¤ÎÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÝÀö¤¤¤ÏÌÌÅÝ¡ª¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊýÉ¬¸«¤Ê»þÃ»¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ä
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿å¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡Ä
¢¦ÍÑ°Õ¤¹¤ëÊª
¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥Õ
¡¦¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¢ª¥Ñ¥ÕÀö¤¤ÀöºÞ¤ÇÂåÍÑ²Ä¡Ê100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊª¤Ç¤â¡Ë
¢¦ÊýË¡
¡ ¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥Õ¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥ó¥È¥ó¤È±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
¢ ¿·¤·¤¤¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥Õ¤ò¿å¡Ê¤Ì¤ë¤ÞÅò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¤Ë¤Ä¤±·Ú¤¯¤·¤Ü¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¤È¤ë¡ª
¢¨ ¥ª¥¤¥ë¤Î¤Ä¤±²á¤®¤Ï¥·¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤È¤Î¤³¤È¡£
ÌÌÅÝ¤Ê´ÝÀö¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»þÃ»¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£