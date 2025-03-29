ºÇ²¼°Ì´ôÉì¤¬90+8Ê¬¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¡Ä¾¾ËÜ¤Ï¿ôÅªÉÔÍø²¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ¡¢Ï¢¾¡¥¹¥ë¥ê¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3Âè7Àá¡Û
29Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤ÎFC´ôÉìvs¾¾ËÜ»³²íFC¤¬´ôÉì¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î4»î¹ç12¼ºÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Û¡¼¥à´ôÉì¤È¡¢Á°Àáº£µ¨½éÇòÀ±¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¾¾ËÜ¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î4Ê¬¡¢´ôÉì¤ÏºÇ¸åÈø¤Ç¤Î·Ò¤®¤ò¾¾ËÜ¤ÎÀõÀîÈ»¿Í¤ËÁÀ¤ï¤ì¡¢¹ÃÈå·òÂÀÏº¤¬PK¤ò¸¥¾å¡£³«»Ï5Ê¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óµÆ°æÍª²ð¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢53Ê¬¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¡£È¿·â¤Î²ê¤òÄÙ¤½¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËµÚ¤ó¤ÀÌî¡¹Â¼Âë¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¼ç¿³¤¬°¼Á¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡Ä¿ôÅªÉÔÍø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯»ý¤Á´®¤¨¤¿¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ö8Ê¬¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ90+8Ê¬¤ÎÈá·à¡£
90+8Ê¬¡¢´ôÉì¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤é¥¨¡¼¥¹ËÌÎ¶Ëá¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¿ôÅªÉÔÍø²¼¤Ç´ôÉì¤ÎºÇ¤â´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂ¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
Èï¥·¥å¡¼¥È22ËÜÌÜ¤Ç¤È¤¦¤È¤¦ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀ¥¸ÍºÝ¤ÇÎ¿¤°¤â¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ç¿³¤ÎÅ«¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FC´ôÉì 1-1 ¾¾ËÜ»³²íFC
¡Ú´ôÉì¡Û
ËÌÎ¶Ëá(¸å45+8)
¡Ú¾¾ËÜ¡Û
µÆ°æÍª²ð(Á°5)
¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î4»î¹ç12¼ºÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Û¡¼¥à´ôÉì¤È¡¢Á°Àáº£µ¨½éÇòÀ±¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¾¾ËÜ¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î4Ê¬¡¢´ôÉì¤ÏºÇ¸åÈø¤Ç¤Î·Ò¤®¤ò¾¾ËÜ¤ÎÀõÀîÈ»¿Í¤ËÁÀ¤ï¤ì¡¢¹ÃÈå·òÂÀÏº¤¬PK¤ò¸¥¾å¡£³«»Ï5Ê¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óµÆ°æÍª²ð¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯»ý¤Á´®¤¨¤¿¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ö8Ê¬¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ90+8Ê¬¤ÎÈá·à¡£
90+8Ê¬¡¢´ôÉì¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤é¥¨¡¼¥¹ËÌÎ¶Ëá¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¿ôÅªÉÔÍø²¼¤Ç´ôÉì¤ÎºÇ¤â´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂ¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
Èï¥·¥å¡¼¥È22ËÜÌÜ¤Ç¤È¤¦¤È¤¦ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀ¥¸ÍºÝ¤ÇÎ¿¤°¤â¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ç¿³¤ÎÅ«¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FC´ôÉì 1-1 ¾¾ËÜ»³²íFC
¡Ú´ôÉì¡Û
ËÌÎ¶Ëá(¸å45+8)
¡Ú¾¾ËÜ¡Û
µÆ°æÍª²ð(Á°5)