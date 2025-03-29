¡ÚME:I¡ÛCOCORO¤µ¤ó¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡×Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï9Ì¾¤Ç³èÆ°
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×¤ÎCOCORO¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚME:I¡ÛCOCORO¤µ¤ó¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡×Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï9Ì¾¤Ç³èÆ°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ME:I¤ÎCOCORO¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖME:I¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ÏÉüµ¢¤Þ¤Ç9Ì¾¤ÇÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û