¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇÂç¸Â¡×¡¡¥Ð¥¹¥±WNBAÄ©Àï¤Î»³ËÜËã°á
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëWNBA¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥º¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î25ºÐ¡¢»³ËÜËã°á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬29Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£2022Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ä®ÅÄÎÜÍ£¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀª5¿ÍÌÜ¤ÎWNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ºù²Ö³Ø±à¹â½Ð¿È¤Î»³ËÜ¤Ï18Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ø²ÃÆþ¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï3¿ÍÀ©¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï1»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£163¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤È±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Éð´ï¤Î¥¬¡¼¥É¡£