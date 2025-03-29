»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤Õ¤é¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿±Ç²è´Û¡£ÆÍÁ³¡¢±ÇÁüÀì¹¶¤ÎÈþÂçÀ¸¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡¿³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ê2¡Ë
65ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÉ×¤È»àÊÌ¡£¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¡¢±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×ÀÎ¤Î»×¤¤½Ð¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡¿³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ê1¡Ë
65ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÉ×¤È»àÊÌ¤·¤¿³ýÌî¤¦¤ß»Ò¤Ï¡¢»ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÇÁüÀì¹¶¤ÎÈþÂçÀ¸¡¦³¤¡Ê¥«¥¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£³¤¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤Â¦¡×¤Î¿Í´Ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤¦¤ß»Ò¡£¤µ¤é¤Ë³¤¤¬À½ºî¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤¦¤ß»Ò¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¿¤é¤Á¤Í¥¸¥ç¥óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¿¤é¤Á¤Í¥¸¥ç¥ó¡¿¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ù