¡Ú¹Åç¡Û³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Ï¾²ÅÄ¤¬°ìÈ¯¤ËÄÀ¤à¡Ä¿¹²¼¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾£²¥é¥óÈïÃÆ¡¡£·²ó£³¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤Ê¤é¤º
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½ºå¿À¡Ê£²£¹Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬¡¢£·²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤ÏºÇ¸å¡¢£µÀïÇòÀ±¤Ê¤·¤Î£´Ï¢ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤ÇºòÇ¯£¸·î£²£¸Æü°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇÅêµå¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀÀè¼è¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£µ²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤éÌÚÏ²¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤Ó£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£¶²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ÆÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡££·²ó£¹£³µå¤Ç£·°ÂÂÇ£±»Íµå£´Ã¥»°¿¶¤Ç£³¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î³«ËëÀï¤Ï¡¢¿¹²¼¤¬½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ËÀèÀ©·è¾¡¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¹õÀ±È¯¿Ê¡£³«Ëë¤«¤é£²ÀïÂ³¤±¤Æ¿¹²¼¡¢¾²ÅÄ¤ÎÎ¾ÎØ¤¬°ìÈ¯¤ËÄÀ¤ó¤À¡£