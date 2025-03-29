¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¸«¤ë¡×¤¬´ðËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¹¤«¤¤¡¡Ê»»¦¤ÎÂ¿¤¤ÆßÂ¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡ÖµÕ¥¤¥Á¥í¡¼¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ëµ»½Ñ¤¬¿À¶È¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡ÚÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë³Ø¤Ö¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¡Û
¡¡ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î·àÅª¤ÊÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¿§¤ÎËÜ¤¬½Ð¤¿¡£¿·½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¤ÎÉÙºäæâ¡¦¶µ¼ø¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¤â¤È¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüÃæÌäÂê¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉÙºä¶µ¼ø¤¬¡ÖÃæÆüÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4²ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¶þÀÞ¤·¤¿ÃæÆü°¦¡É¤À¡Ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4²ó¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿3Ëç¡Ûµð¿Í¤«¤éÃæÆü°ÜÀÒ¸å1Ç¯ÌÜ¤ËºÇÂ¿¾¡³ÍÆÀ¤ÎÀ¾ËÜÀ»¡¢²«¶â´ü»Ù¤¨¤¿¡È¥¢¥é¥¤¥Ð¡É¤Î²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÀ¾ËÜ¡×¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¡Ê¤È»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ËÆó¸µÏÀ¤À¡£
¡¡µõ¤È¼Â¡¢É½¤ÈÎ¢¡¢Àµ¤È¼Ù¡¢±¢¤ÈÍÛ¡¢Èþ¤È½¹¡¢¶Ê¤ÈÄ¾¡¢À¶¤ÈÂù¤Ê¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÖÊÊ¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤Ï¡ÖÀµ¡×¤Ç¡¢ºùÅÄ½ß»Ò¤Ï¡Ö¼Ù¡×¡Ê¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤½ß»Ò¤µ¤Þ¡Ë¤È¤«¡¢ÎØÅç¤Ï¡ÖÀµ¡×¤Ç¡¢ËÌ¤Î¸Ð¤Ï¡Ö¼Ù¡×¡Ê¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀµ¼Ù¤¬µÕ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºùÅÄ½ß»Ò¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À®¿Í¤·¤Æ¤«¤éºùÅÄ½ß»Ò¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬¤½¤³¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿Æ¤Ë¤ÏÀäÂÐÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢²¿¤«¡¢ºá¿¼¤µ¤òÈ¼¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡´¬¤Àå¤Ç¡Ö¥¦¥é¥é¡¢¥¦¥é¥é¡Á¡×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
¡¡À®¿Í¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤È¤½¤Î¡ÖÀµ¼Ù¡×¤ÎÛßÛç¤ò²ò¤«¤ì¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¡Ö²òÊü¡×¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÈ¬°ì¡×¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖºùÅÄ½ß»Ò¡×¤ò»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢È¬ÀéÁð·°¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Ê¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¼Ý»ÒÄêµ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÈ¤À¤«¤é¤Í¡¢¸À¤Ã¤È¤¯¤±¤É¡£
¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¤ÈÀ¾ËÜÀ»¤ÎÊª¸ì
¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤¯¤ÈÀ¾ËÜÀ»¤Î¡ÖÀµ¡×¤Ï½ãÇò¤Î¡ÖÀµ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤Î»þÂå¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÅÄ¼Ë¤ÎÀµ¼Ù¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÅÔ²ñ¤¬¡Ö¼Ù¡×¤ÇÅÄ¼Ë¤¬¡ÖÀµ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄÍµÈþ¤¬²Î¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¤À¡£¤³¤Î²Î¤Ï¸Î¶¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤ËÆÇ¤µ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤òÄÖ¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢²Ú¤ä¤¤¤À³¹¤ÇÁáÂ®¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·»Ï¤á¤ëÃË¤ò¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¸Î¶¿¤Î¡ÖÀµ¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÂÀÅÄÍµÈþ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ëÃË¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ê¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»ä¤Ï¡£¤À¤±¤ÉÁ°À¤¤Îµ²±¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃË¤Ï¤¢¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÅÄ¼Ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¸µ¥«¥Î¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö°ÂÆà¡×¤ò¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¿¡×¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡À¾ËÜ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÅÔ²ñ¤Î³¨¤Î¶ñ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¡×¤¬µÕ²óÅ¾¤·¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦ºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤¢¡¢¶õµ¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤¢¡¢¶õ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÀ±¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤¢¡¢»þ´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÍè¤¿À¾ËÜ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÔ²ñ¤Î¹ÎÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀ¾ËÜ¤À¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢Éé¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¡©
¡¡´ÊÃ±¤À¡£Ëº¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î¥ì¡¼¥Æ¡¼¤Î¿å¡¢ËºµÑ¤Î¿å¤ò°û¤à¤Î¤À¡£¡ØËºµÑ¤Î²Ï¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡±ÊÉðÉ§¤À¡£¡ÖËºµÑ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Îµß¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÀºË¼£¤À¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢ÂÀºË¤è¡¢°ã¤¦¤¾¡£
¡¡ËºµÑ¤È¤Ï¿¿¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤À¡£¡Öµß¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¡£¤ä¤ä¤³¤¸¤Ä¤±¤À¤¬¡¢·è¤á¤Ä¤±¤ä»ÙÇÛ¤«¤é¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Ä¡Ö¼«Í³¡×¤Ê¤Î¤À¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö¼«Í³¤¬°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£Åª»ÙÇÛ¼Ô¤ÎÀìÀ©¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢J.S.¥ß¥ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤¨¤Æ¶Ê²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¥Æ¥¹¥È¤¬°¤±¤ì¤Ð¡Ö¥Ð¥«¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤ÈÌø¤ËÉ÷¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ö¼«Í³¡×¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°Î¤¯¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥ì¤Î¡ÈËº¤ì¤ë¼«Í³¡É¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤¾¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥ª¥ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ÎËÜ¤òÇä¤ê¹þ¤â¤¦¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤óËº¤ì¤ë¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¸«¤Æ¿¤Ð¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ë¹âÂÇÎ¨¤ÎÌÚËó
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦ÂÇÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÚËóÃ£É§Áª¼ê¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¡¢¥Þ¥µ¥«¥êÂÇË¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»Ò¶¡¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌÚËó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÌ¾¸Å²°¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï²¿¿Í¤â¥Þ¥µ¥«¥êÂÇË¡¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÍÎ¤ÎÄ¹ºê·¼ÆóÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÑ¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¤Î¤·¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Î¿¿»÷¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤È¤ÏÀõ¤«¤é¤Ì°ø±ï¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¡£
¡¡ÌÚËó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ÆßÂ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÌÚËó¤À¡£ÂÇÎ¨¤¬¹â¤¯Ä¹ÂÇÎÏ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¾ÌÌ¡¢µ²±¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤À¡£¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Î¸å¡¢°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤µ¤ì¤Æ¿³È½¤¬¥¢¥¦¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÌÚËó¤¬²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¥¢¥¦¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÂçÊÁ¤Ê½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤è¤êÃÙ¤¤¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÇÌîµå´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÌÚËó¤¬Ê»»¦¤ò¶ô¤é¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤¬¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢Éã¤¬¥Ý¥Ä¥ê¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÌµ¸À¡£»ä¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÖÁö¤ì¤ëÊá¼ê¡×ÃæÈø¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀâ¤Ï±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤ÏÂÇ¤ÄÌÚËó¡£¤½¤ó¤ÊÌÚËó¤ò¡¢¤É¤¦Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤â¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ¤¬¤ª¤Ã¤½¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ä±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÇÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µå¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Ï¿À¶È¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÏÀË¡¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤À¡£µÕ¥¤¥Á¥í¡¼¤À¡£¤¢¤ÎÂ¤ÎÃÙ¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢½ã¿è¤ÊÂÇÎÏ¤Ïµå³¦°ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¹¤«¤¤¤Î¤À¡£
Íî¹ç´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤è
¡¡´ðËÜ¡¢²¹¤«¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤À¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎä¤¿¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î´ë²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ËºÊ¤òÌµÍý¤ä¤ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÖÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó¥º¡ª¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÏÉÍ¾¾¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢10Âå¤Ïµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÉÍ¾¾µå¾ì¤ËÄÌ¤¤¡¢ÅÓÃæ¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌîµå¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê·ÐÎò¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤ÏÎäÃ¸¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¡ØÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó¥º¡ª¡Ù¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2005Ç¯¤Î¿åÌÚ°ìÏº¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡¤È¡¢¥·¥ß¥¸¥ß»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¹ÓÌÚ¡Ê²íÇî¡Ë¤ÈÆóÈÖ¤Î°æÃ¼¡Ê¹°ÏÂ¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥é¥ó¤ò·è¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ç»°ÈÖÎ©Ï²¡ÊÏÂµÁ¡Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢»ÍÈÖ¥¦¥Ã¥º¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¸ÞÈÖ¤ÎÊ¡Î±¡Ê¹§²ð¡Ë¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¡×¡Ê¡©¡Ë¤·¡¢Ï»ÈÖ¤Ç¡ÖÂ³¤¯¤¾¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥Á¥ç¥¢¡Ë¡×¡¢¼·ÈÖ¿¹Ìî¡Ê¾É§¡Ë¤À¡¢°æ¾å¡Ê°ì¼ù¡Ë¤À¡Ê¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤À¡©¡Ë¡¢¤È¤¤ÆÃ«ÈË¡Ê¸µ¿®¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¨¤¤¤Î¤ÏÅê¼ê¡£¥¨¡¼¥¹¤¬Àî¾å¡Ê·û¿¡Ë¡¢Âç¾¡Ê¡©¡Ë»³ËÜ¡Ê¾»¡Ë¡¢¤È¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ï¤ä´°Á´»î¹ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³°æÂç²ðÅê¼ê¤Ï¡¢¡Ö»³°æ¡¢Íî¹ç¡Ê±ÑÆó¡Ë¡¢Ä«ÁÒ¡Ê·òÂÀ¡Ë¡×¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï´äÀ¥¡Ê¿Îµª¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ê¤ã¡¢¶¯¤¤¤ï¤Ê¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½Ì¾¸Å²°¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¤ÏµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¡¢´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤ÆÎäÃ¸¤Ê¤ó¤À¡¢Ì¾¸Å²°¿Í¡£¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥«¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡×¤ÇÂçÀ¹¾Æ¤¤½¤Ð¿©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°Ë¿ÀÀÚ¼ê¡×¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¡£
¡ÊÂè5²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢¨¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÉÙºäæâ¡Ê¤È¤ß¤µ¤«¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¡¿1964Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ËÌµþÂç³ØÃæÊ¸·ÏÃæÂà¡£1994Ç¯¡¢¡ØÎ¶¤ÎÅÁ¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç21À¤µª¹ñºÝ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÃæ¹ñ¤ÎÃÏ²¼·ÐºÑ¡Ù¡ØÃæ¹ñ¤ÎÏÀÅÀ¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥×VS½¬¶áÊ¿¡Ù¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºîÂ¿¿ô¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÌ²¤ë¡È¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀøºßÅª¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡£