£Ä£å£Î£Á¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥ÁÀÚ¤êÈ´¤±Àä¶«¡¡¶»¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¡¡º£µ¨½é¼ºÅÀ¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤¬»Í²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡»Í²ó¡¢ºÙÀî¡¢¥«¥ê¥¹¥Æ¡¢ÈÄ»³¤Î£³Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÚ²¼¤ÏÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Â³¤¯¾¾ÍÕ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç£²»à¡£²¬ÎÓ¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÈôµå¤ÏÅû¹á¤È³á¸¶¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï³á¸¶¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ä¾¸å¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¶»¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£Æó²ó¤â´ÊÃ±¤Ë£²»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥ê¥¹¥Æ¤ØÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤«¤é¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤¿¡£Â³¤¯ÈÄ»³¤ÎÂÇµå¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢ÌÚ²¼¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç¤Ü¤¦¤¼¤ó¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢Â³¤¯»°²ó¤â£±»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£