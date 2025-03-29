ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¡¡²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ìÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ë¤Ï30Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç²£ÉÍ¡½ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Î·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿29Æü¡¢Î¾¹»¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÇÂÇµå¤ò±¦Â¤Ë¼õ¤±¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ÎÅÏÊÕñ¥¿Í¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ú¾É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤Æ¿§¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£°Õ¼±Åª¤ËÂ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Î»°ÎÝ¼ê¡¦°Ù±ÊÚî¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤À¡£½à·è¾¡¸å¤Ë¡ÖÂ¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤â¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢Ä¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×