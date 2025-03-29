±½¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥â¥Ç¥ëÎø¿Í¤È¤âË¬¤ì¤¿¡©´Ú¹ñ¥¤¥±¥á¥ó·õ»Î¤¬ÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¡ª
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤¬¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤ÈÇ®°¦Àâ¤ÎÆüËÜ½Ð¿È¥â¥Ç¥ë
3·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎMBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍ·¤Ö¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¤´¤Ï¤ó¡×´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë½Ð¿È¤Î¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Á¥å¡¦¥¦¥¸¥§¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¡¢¥ß¥¸¥å¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Ë¡¢ÂçÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
4¿Í¤¬ÂçÅÄ¤ÎÌ¾Êª¥Ñ¥ó²°¤òË¬¤ì¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ñ¥ó¤òÇã¤¤¹þ¤à¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Î¥Á¥å¡¦¥¦¥¸¥§¤ÏÌ¾Êª¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËËÄ¥¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£
Å¹¤òË¬¤ì¤ëÁ°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡Ë¡È¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¥É¥¢¤¬³«¤¯¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢Èà¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÍ½ÁÛ¡£¤½¤ÎÉ¾È½¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡£¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡È¿Íµ¤¸¡¾Ú¡É¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤«¤éÌá¤ë¤È¡¢É¬¤º´ó¤ëÅ¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¡È±£¤ì¤¿¹Ô¤¤Ä¤±¡É¤â½é¸ø³«¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£
Å¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤ÏÅ¹¼ç¤È¿Æ¤·¤²¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÊ¸¡£¤¹¤ë¤È¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬Å¹¼ç¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤ÈÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¼Â¤Ï¥ª¡¦¥µ¥ó¥¦¥¯¤Ï¡¢²áµî¤ËÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢3·î29Æü18»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎËÜÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë