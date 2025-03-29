ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿»°ãø·°¤Î¾õÂÖ¤Ï¡© ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØSussex Express¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï29Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢3°Ì¤È¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Î°ìÀï¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ§Èó¤È¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¤»î¹ç¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°ãø¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë»²²Ã¡£20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢25Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»°ãø¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡¢¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£ÌäÂê¤Ê¤¯µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
»°ãø¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡¢¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï29Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢3°Ì¤È¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Î°ìÀï¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ§Èó¤È¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¤»î¹ç¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°ãø¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë»²²Ã¡£20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½Àï¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢25Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
»°ãø¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡¢¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£