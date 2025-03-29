¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤¬Î®½Ð¤«¡ÄÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤ËÃå´ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥«ー¤«¤éÌýÎ®½Ð¡¡ÊÆ·³¤È³¤ÊÝ¤Ç²ó¼ý
29Æü¸áÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏÆâ¤Î´ßÊÉ¤ËÃå´ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥«ー¤«¤éÌý¤¬Î®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È29Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤«¤é¡Ö´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Î´ßÊÉ¤ËÃå´ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥«ー¡ÊSLNC PAX¡Ë¤«¤é³¤¾å¤ËÌý¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥«ー¤Ï¹Ò¶õµ¡ÍÑ¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì½Ð¤¿Ìý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤È³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Î½ä»ëÄú2ÀÉ¤Ê¤É¤Ç²ó¼ý¤·¸½ºß³¤¾å¤Ë¤ÏÌý¤ÎÎ®½Ð¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê29Æü¸á¸å3»þ¸½ºß¡Ë
¥¿¥ó¥«ー¤Ï¸½ºß¤â´ðÃÏ¤ÎÃæ¤ËÃå´ß¤·¤Æ¤¤¤ÆÌý¤¬Î®¤ì½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¥ª¥¤¥ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤È´ä¹ñ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤ÇÌý¤¬Î®¤ì½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£