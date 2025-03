チェルシーでプレイするイングランド代表FWノニ・マドゥエケ(23)は今夏の移籍市場で様々なクラブから狙われている。



2023年冬にPSVからチェルシーにやってきた同選手は昨シーズン、公式戦34試合で8ゴール4アシスト、そして今シーズンはここまで公式戦28試合で8ゴール4アシストをマークしており、チェルシーの攻撃を牽引する1人だ。



しかしパフォーマンスの一貫性をエンツォ・マレスカ監督に指摘されることもあり、英『GIVEMESPORT』はチェルシーが利益を得ることができる適切なオファーが届けば、今夏売却に動く可能性があると主張している。また今夏も攻撃陣強化に取り組むチェルシーで、マドゥエケは出場機会が減るとも考えられており、出場機会を求めて選手自身が移籍を望む可能性もあるようだ。





