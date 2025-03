レイカーズに劇的勝利したギディー「僕らはどこが相手であろうと倒せることを示してきた」

◆■残り12.6秒の5点差から挽回…最後はギディーのスーパーショット成功

「このチームでここにいるみんなとやり遂げた特別な瞬間になったね」

そう語ったのは、シカゴ・ブルズのジョシュ・ギディー。3月28日(現地時間27日、日付は以下同)にホームのユナイテッド・センターでロサンゼルス・レイカーズを迎えた一戦で、ブルズは驚異的な粘りの末に劇的勝利を飾った。

第4クォーター残り12.6秒。レイカーズのオースティン・リーブスがフリースロー2本を成功させたことで、ブルズは5点ビハインド(110-115)を背負うも、タイムアウト明けのポゼッションでニコラ・ブーチェビッチのパスからパトリック・ウィリアムズがコーナースリーを炸裂させて2点差に詰め寄る。

するとレブロン・ジェームズのスローインをギディーがスティールし、左ウイングからコービー・ホワイトが3ポイントシュートを放り込み、ブルズが残り6.1秒で逆転(116-115)に成功。

レイカーズはタイムアウト後、リーブスがレイアップを決めて残り3.3秒に再びリードを奪うも、ギディーが最後のポゼッションでハーフコート手前から放ったショットがブザービーターとなってリングへ吸い込まれ、最終スコア119-117で終止符を打った。

Josh Giddey’s game-winner… from the POV of fans inside the arena!

