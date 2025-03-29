福岡vs町田 スタメン発表
[3.29 J1第7節](ベススタ)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 99 高橋大悟
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛