[3.29 J1第7節](ベススタ)

※15:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 22 藤本一輝

MF 25 北島祐二

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 47 橋本悠

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

監督

金明輝

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 4 菊池流帆

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 23 白崎凌兵

MF 26 林幸多郎

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 99 高橋大悟

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛