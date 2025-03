Ê¿°æÂç¡Ö¹¬¤»¤Î¥ì¥·¥Ô-From THE FIRST TAKE¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■本人のギター弾き語りに加え、ピアノ、パーカッション、ベース、ストリングスが入った豪華アレンジが実現

平井 大が、「幸せのレシピ-From THE FIRST TAKE」を3月29日に配信リリースした。

「幸せのレシピ」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の第2期エンディングテーマ。アニメに登場する、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏、ふたりの関係性を壬氏の目線から描いた、大切な人を思うもどかしさや切なさを歌った一曲となっている。

今回配信された音源は、3月12日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE(読み:ザ・ファースト・テイク)』にて披露されたバージョン。

本人のギター弾き語りに加え、ピアノ、パーカッション、ベース、ストリングスが入った豪華なアレンジとなっており、動画が公開された際も「『THE FIRST TAKE』ならではのアレンジと素敵な歌声が最高で何度も聴いてます!」「歌詞からも壬氏と猫猫の切ない関係性を感じられて切なくなる」といったリアクションや、海外からも多数のコメントが寄せられ、話題を呼んでいる。

3月28日にアニメの第2期第1クールの最終回が放送となったが、その余韻とともにぜひ「幸せのレシピ-From THE FIRST TAKE」を堪能しよう。

リリース情報

2025.03.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幸せのレシピ-From THE FIRST TAKE」

平井 大 OFFICIAL SITE

https://hiraidai.com/