ELSEE、新曲「TOP IT ALL」リリース決定！渋谷・北谷公園フリーライブの開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「TOP IT ALL」は、ヒットサウンドメーカー、MONJOEが手掛けたダンスに特化したナンバー!

5人組ダンス&ボーカルグループのELSEE(読み:エルシー)が、3rd Song「TOP IT ALL」を4月23日に配信リリースすることが発表された。

新曲「TOP IT ALL」は、数多くのダンス&ボーカルグループの楽曲を手掛けるヒットサウンドメーカー、MONJOEが楽曲提供。

このたび公開されたティザー映像では、白い衣装を身に纏ったELSEEのメンバーが映し出され、“Wave, Catch, Look, Hit it, Shake, Up, Roll, Down, Slow”とダンスの表現ワードが連呼される中毒性のあるリリックとともに、洗練された姿を観ることができる。

さらに、「TOP IT ALL」のリリースに合わせて、4月26日に渋谷区北谷公園にてフリーライブが開催されることが決定。北谷公園は、1st Song「POW POW」(2024年9月リリース)のMVの舞台となり、さらにELSEEとして初めてパフォーマンスを披露した、彼女たちにとって聖地とも言える場所だ。

4月26日のフリーストリートライブは、13時と16時からの2公演を予定。来場者限定のカードお渡し会や、グッズ販売なども予定されており、詳細は後日発表される。新曲「TOP IT ALL」の披露も予定されているので、ぜひ足を運んでみよう。

また、「TOP IT ALL」は各種プレオーダーがスタート。SpotifyのPre-save、Apple MusicのPre-add、iTunes Storeの予約注文、Amazon Music(MP3)の予約注文と、それぞれ異なる予約特典が用意されているので、こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.04.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TOP IT ALL」

ライブ情報

『ELSEE Free Street Live』

04/26(土)東京・渋谷区立北谷公園

ELSEE OFFICIAL SITE

https://www.elsee.jp