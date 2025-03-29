¡Úµð¿Í¡Û ²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬º£µ¨½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¡µÈÂ¼¤«¤éÀèÀ©ÅÀÃ¥¤¦
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º£µ¨½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£±²ó£²»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤Î£·µåÌÜ¡¢µÈÂ¼¤ÎÅê¤¸¤¿¿¿¤óÃæ£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤ËÈ¿±þ¡£²÷²»¤ò»Ä¤·¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Á°¤Ç¤Ï¤º¤ß¡¢Å¬»þÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¤¬º£µ¨½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼èÅÀ¤ò¼è¤ê¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£