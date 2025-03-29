£Ë£ï£ë£é¡¤¡¡¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥ô¥£¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÇÂç¿Í¥·¥Ã¥¯¤Ê»äÉþ»Ñ¡Ömerci beaucoup¡×Ê©¸ì¤Ç´¶¼Õ
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î£Ë£ï£ë£é¡¤¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Í¥·¥Ã¥¯¤Ê»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ï£õ£ô£æ£é£ô¡¡£ï£æ¡¡£ô£ï£ä£á£ù¡×¡Ö£Ô£ï£ð¡¡£á£î£ä¡¡£â£á£ç¡¡£í£å£ò£ã£é¡¡£â£å£á£õ£ã£ï£õ£ð¡¡¡÷£ì£ï£õ£é£ó£ö£õ£é£ô£ô£ï£î¡×¤È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥°¥ì¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¤ç¤¦¤Î»äÉþ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£