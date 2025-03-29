¸µÇÐÍ¥¡¦¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡¢·ëº§È¯É½¡ÖROOKIES¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥á¥Ó¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/29¡Û2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØROOKIES¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Î¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡Ê38¡Ë¤¬¡¢29Æü¤ËABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡¢9Ç¯¤Ö¤êÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç·ãÊÑ
¸Þ½½Íò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¿¦¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ØÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥»þÂå¤«¤éÁýÎÌ¤·¤¿»Ñ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥×¡¼¤µ¤ó¤ä¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¸Þ½½Íò¤Ï1986Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£2004Ç¯¤ËD-BOYS¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ù¡Ê2006¡Ë¤ä¡ØROOKIES¡Ù¤Ê¤É¡£2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¸å¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸Þ½½ÍòÈ»»Î¤Î¡ç §Áaiza¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¼Â¶·¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABEMA
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡¢9Ç¯¤Ö¤êÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç·ãÊÑ
¢¡¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡¢·ëº§È¯É½
¸Þ½½Íò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¿¦¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ØÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥»þÂå¤«¤éÁýÎÌ¤·¤¿»Ñ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥×¡¼¤µ¤ó¤ä¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¾ðÊó¡§ABEMA
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û