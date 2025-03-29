Èþ¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§¤òÊó¹ð¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹µ×ÍüÆá(37)¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹µ×¤Ï¡Ö37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢3·î29Æü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö·ëº§¤Î¤´Êó¹ð¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¥º§¤Î¤´Êó¹ð¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹µ×¤ÏÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø»þÂå¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆNHK E¥Æ¥ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶µ¼¼¡×¤ÎMC¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯3·î29Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£