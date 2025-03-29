ÀéÍÕÉ´²»¡¢¼«¿È½é3°ÌÉ½¾´Âæ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤¿¡×¶ËÅÙ¶ÛÄ¥¡È°Ëâ¤ÎÀ¼¡É¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯3·î28Æü¡¡ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦TD¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÇSP2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼3°Ì¤Î141¡¦80ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×215¡¦24ÅÀ¤Ç¼«¿È½é¤Î3°ÌÉ½¾´Âæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×2ËÜ¤Ç²óÅ¾ÉÔÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÀ®¸ù¡£¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÁ´¤ÆºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë4¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ß¤ê¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤¿·ë²Ì¼«ÂÎ¤ÏÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤«É½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡Ö²óÅ¾ÉÔÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤³¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¨¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤ÎÀ®²Ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎºòÇ¯¤Ï½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤Ç±éµ»Ãæ¤Ï¡Ö°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤À¼¡×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×Å¾¤Ó¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼´¶Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Äã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¡Ö4Ê¬´Ö¤º¤Ã¤È¿¶¤êÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀéÍÕ¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Æü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÄù¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£