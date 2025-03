◆MYERA、初ショーケース開催でソロ曲も披露

【モデルプレス=2025/03/29】5人組ガールズグループMYERA(マイラ)が3月28日、EX THEATER ROPPONGIにて「MYERA 1st SHOW CASE -STYERA-」を開催。初のワンマンライブを6月27日、Zepp Haneda(TOKYO)にて開催することを発表した。今回のイベントは、MYERA初となるSHOW CASE。2部制となる本公演は、1部・2部ともにチケットが完売し、超満員となった。いよいよ公演がスタート。オープニングは、「Be Naked (Free Verse Ver.)」。プロローグに相応しい、「時代を作る」決意に満ちたパフォーマンスに、観客の興奮は一気に最高潮に。

◆MYERA、初のワンマンライブ開催発表

◆MYERA 1st SHOW CASE -STYERA- SETLIST

続くデビュー曲「Lie ライ Lie ライ」では、会場全体から「Lie ライ Lie ライ!」の掛け声が鳴り響き、ファンとMYERAが一体となってビートを楽しんだ。「盛り上がっていけますか!」の一声のあと、MVの衣装をショーケース用にリメイクし、より大胆で洗礼されたスタイルに仕上げて「BUSY」を披露すると、一人ずつ自己紹介へ。Yuiが「沢山声を出して楽しんでくださいね!」とファンに呼びかけると、Koto が「私たちと皆さん、どっちが大きい声を出せるか、対決の回ですよ!」と畳みかけ 、会場には笑い声が響いた。続いてデビュー前にプレリリースされ根強い人気を持つ「Be Naked」でクールな表情を見せると、全員でダンスサイファーを披露。メンバーそれぞれの個性が光るフリーダンスに、会場は大いに沸いた。さらに、今回は未発表のソロ曲パフォーマンスも。Aguriは「喜」や「楽」だけではない感情も肯定し、寄り添っていきたいという思いを込め、繊細で哀愁漂う唯一無二の歌声で会場を包み込み、90's R&Bを彷彿とさせるシックでスモーキーなサウンドにHimenaのハスキーボイスが溶けこむ。さらにKotoは、誕生花になぞらえ、自身で綴ったリリックを切なくも力強い歌声に乗せて届けた。続くYuiは、印象的なストリングスフレーズから始まるバラード曲で、圧巻の表現力によって一気に会場を引き込む。ソロ曲パートの最後には、Ririaの真っすぐな生き方が歌声にダイレクトに表れ、希望の光が射すような感動的なナンバーが響き渡った。「Upboomboom」MVでも登場したブラック基調の煌びやかな衣装で再びステージに現れると、未発表曲「No Drip」、最新曲「Upboomboom」を披露。重厚かつダンサブルなサウンドに、観客は最高潮の盛り上がりを見せた。本編終了後、グッズのTシャツ姿で現れたメンバーは未発表曲「TORNADO」をお披露目。特徴的な振付と踊れるサウンドに、初めて聴く曲とは思えないほど会場一体となってノリノリで楽しんだ。MCでは、「メンバーからお知らせがあります!」と、6月に初のワンマンライブを開催することを発表。Aguriは「今回はSHOW CASEということで、自己紹介も兼ねての場でしたが、6月のワンマンではMYERAのひと皮もふた皮もむけた、もっと成長した姿を見せます!」と意気込みを語った。その後、Ririaは「今日は皆さんに会えて、本当によかったです…」と、パワフルな歌声とはギャップのあるリラックスした様子で、ファンに愛を伝えた。Himenaは「今日は緊張しましたが、楽しかったです。これからも応援よろしくお願いします!」と愛らしい笑顔を見せた。そして最後に、おなじみの「Lie ライ Lie ライ」の掛け声をもとにしたコールアンドレスポンスを繰り広げた後、一人ひとりとこの瞬間を共に分かち合うように、ステージ上を端から端まで移動しながら「Lie ライ Lie ライ」をパフォーマンスし、ファンの興奮と熱気に包まれ公演は幕を閉じた。初のワンマンライブは、6月27日にZepp Hanedaにて開催される。(modelpress編集部)1. Be Naked (Free Verse Ver.)2. Lie ライ Lie ライ3. BUSY4. Be Naked5. ダンスサイファー(Ver.1)6.ダンスサイファー(Ver.2)7. Cloud Nine(Aguri solo)8. Missed Calls(Himena solo)9. ミスミソウ(Koto solo)10. 花びら(Yui solo)11. Here I Stand(Riria solo)12. No Drip13. Upboomboom<ENCORE>1. TORNADO ※未発表曲2. Lie ライ Lie ライ【Not Sponsored 記事】