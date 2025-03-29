µð¿Í¡¡ºäËÜ¤¬³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡¡£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤ÇÃæ»³¤òµ¯ÍÑ
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤ÇÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ïºòµ¨£³£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£±£¸¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤âÂÇÎ¨¡¦£³£°£´¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È·Ð¸³ÃÍ¤òÇã¤Ã¤Æ³«ËëÀï¤Ç¤ÏºäËÜ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³£¶ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ïºòµ¨ÂÇÎ¨¡¦£²£³£¸¤ÈÉÔÄ´¡£º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨¤â¡¦£±£±£µ¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£