ºå¿À¡¡ÉÙÅÄ¤¬¥×¥íÀèÈ¯½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹¡¡ÂÇÀþ¤Ï¾²ÅÄ¹¶Î¬¤Ç£²Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«
¡¡¡Ö¹Åç¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï³«Ëë£²Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£ÀèÈ¯¤Ï¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÉÙÅÄ¡£½é¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ç¥×¥íÀèÈ¯½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÁ°Ìë¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÄ©¤à¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Ï£±£´»þ¤ÎÍ½Äê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úºå¿À¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¶áËÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£µ±
¡¡£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¿¹²¼
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç»³
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡Á°Àî
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌÚÏ²
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ÉÙÅÄ
¡¡¡Ú¹Åç¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÆóËó
¡¡£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌðÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¾®±à
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥â¥ó¥Æ¥í
¡¡£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡½©»³
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó
¡¡£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡µÆÃÓ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÀÐ¸¶
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¾²ÅÄ