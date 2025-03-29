[3.29 J1第7節](サンガS)

※14:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 5 アピアタウィア久

DF 22 須貝英大

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 2 福田心之助

DF 15 永田倖大

DF 20 喜多壱也

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 29 奥川雅也

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

FW 39 中村草太

FW 41 前田直輝

監督

ミヒャエル・スキッベ