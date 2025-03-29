京都vs広島 スタメン発表
[3.29 J1第7節](サンガS)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 20 喜多壱也
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 15 永田倖大
DF 20 喜多壱也
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ