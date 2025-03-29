名古屋vs横浜FC スタメン発表
[3.29 J1第7節](豊田ス)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 10 マテウス・カストロ
控え
GK 16 武田洋平
DF 4 宮大樹
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 30 杉浦駿吾
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 49 駒沢直哉
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 7 鈴木武蔵
FW 15 伊藤翔
FW 91 ルキアン
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 10 マテウス・カストロ
控え
GK 16 武田洋平
DF 4 宮大樹
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 49 駒沢直哉
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 7 鈴木武蔵
FW 15 伊藤翔
FW 91 ルキアン
監督
四方田修平