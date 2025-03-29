[3.29 J1第7節](豊田ス)

※14:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 2 野上結貴

DF 3 佐藤瑶大

DF 6 河面旺成

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

FW 10 マテウス・カストロ

控え

GK 16 武田洋平

DF 4 宮大樹

DF 44 森壮一朗

MF 17 内田宅哉

MF 26 加藤玄

MF 30 杉浦駿吾

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

監督

長谷川健太

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

MF 6 駒井善成

MF 8 山根永遠

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

MF 49 駒沢直哉

MF 76 山田康太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

MF 4 ユーリ・ララ

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

FW 7 鈴木武蔵

FW 15 伊藤翔

FW 91 ルキアン

監督

四方田修平