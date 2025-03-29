¡Úµð¿Í¡Û Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ë£µÇ¯ÌÜÌî¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤È¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤ò·ÑÂ³¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£Åö½é¤Ï¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯Ç®¤Î±Æ¶Á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¤±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û
¡¡£±¡Ê±¦¡ËÀ¾Àî¡¢£²¡ÊÃæ¡Ë´äÅÄ¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÄ¹²¬¡¢£´¡Êº¸¡Ë¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê¡¢£¶¡ÊÆó¡ËÀÖ±©¡¢£·¡Ê»°¡ËÌÐÌÚ¡¢£¸¡ÊÊá¡ËÃæÂ¼Íª¡¢£¹¡ÊÅê¡ËµÈÂ¼
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Êº¸¡Ë¼ãÎÓ¡¢£²¡Ê±¦¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£³¡ÊÆó¡ËµÈÀî¡¢£´¡Ê°ì¡Ë²¬ËÜ¡¢£µ¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢£¶¡Ê»°¡ËÃæ»³¡¢£·¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå¡¢£¸¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ¡¢£¹¡ÊÅê¡ËÀÖÀ±