µð¿Í¡¡µð¿Í¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¡¦Ãæ»³¤¬¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ï³«Ëë»°ÎÝ¤ÎºÂ¤òºäËÜ¤ÈÁè¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÇÎ¨¡¦304¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ»³¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºäËÜ¤Ï5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¼ãÎÓ
2ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡µÈÀî¾°
4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡²¬ËÜ
5ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Ãæ»³
7ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¹ÃÈå
8ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌçÏÆ
9ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ÀÖÀ±