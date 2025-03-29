µ¤²¹µÞ¹ß²¼ Á´¹ñÅª¤Ë´¨¤ÎÌá¤ê ´ØÅì¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß
¡¡29Æü¤Î´ØÅì¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï10ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤º¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÅß¤ÎÁõ¤¤¤ÇÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼å¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç°ÛÎã¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢29Æü¤Ïµ¤²¹¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°11»þ¸½ºß¤Îµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ç7.1ÅÙ¡¢Á°¶¶¤ä±§ÅÔµÜ¤Ç4.0ÅÙ¤Ê¤É¡¢28Æü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç15ÅÙ°Ê¾åÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡4·î1Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ëµ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë