ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤ 69ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
3·î25Æü¤ÎÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï29Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿69ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÉÍ¾¾Åì·Ù»¡½ð
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê69¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï25Æü¤Î¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿¢¾¾Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÏÓ¤Ê¤É¤òÂÇ¤Ä½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¤òÆ±Î½¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£