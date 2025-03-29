¸µSKE48¡¦¹âÌøÌÀ²»¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³ÊÆü¤Ë¼Ì¿¿½¸µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡¡ÖµÇ°Æü¤Ë¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¹âÌøÌÀ²»¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤«¤Í¤Î¤½¤é¡×¡Ê¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢SKE48¤ÎÂèÆó´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿µÇ°Æü¡£¡Ö16¼þÇ¯¤ÎÆü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹¬¤»¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡15¼þÇ¯¤ÎºòÇ¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î2¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¸å²ù¤È¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ´¶È¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È²Î¤¤¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö15¼þÇ¯¤À¤·¡È²Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Î¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ñÀ×¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÉ½¾ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À»ä¤é¤·¤¤°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£»£±ÆÃÏ¤ÎÂæÏÑ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥¿¥óÈô¤Ð¤·¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ª´ê¤¤¤ÎÊ¸»ú¤ò¸í»ú¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤é¤·¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡