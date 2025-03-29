¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æ±ÅÀ2¥é¥ó¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Ç½ËÊ¡¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤¹
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¡¦¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£Åê¼êÁê¼ê¤Ë5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ç¤¹¤¬6²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ç1¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼º¸¤Øº£µ¨1¹æ¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤ò1¼þ¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢2ËÜ¤Î¥½¥í¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2¥é¥ó¤Ç»³ËÜÅê¼ê¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£