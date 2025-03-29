Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤È¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤è¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ðËÜÅª¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¡¢¤ª¶â¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¡£Ë­¤«¤ÊÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Ï·¸å¤ÎÀè¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£

¡ÖÈ¯Å¸¡×¤Ï¡¢¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¡£

1¤ò10¤Ë¡¢10¤ò100¤Ë¡Ä¡Ä¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Â§¤Ë¶â±¿¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤È¤³¤í¤¬¡¢Ï·¸å¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤»¤¤¡£»à¤ó¤À¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¡¢¼«¤éÈ¯Å¸¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»à¤·¤Æ¤âºâ¤ò»Ä¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¡£ÁêÂ³Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°ä»º¤ä´ð¶â¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£

³°»ñÃù¶â¡¢Åê»ñ¤âÍ­Ë¾¤Ç¤¹¡£´ÔÎñ¡¢¸Å´õ¡¢´î¼÷¤Ê¤É¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤»ñ¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¥Ï¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)