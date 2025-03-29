¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤µ¤ó¤¬¡ÈË¤«¤ÊÏ·¸å¡É¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡Ú¶â±¿¥¢¥Ã¥×ÂçºîÀï¡Û
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤È¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤è¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ðËÜÅª¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¡¢¤ª¶â¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¡£Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀè¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¡ÖÈ¯Å¸¡×¤Ï¡¢¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¡£
1¤ò10¤Ë¡¢10¤ò100¤Ë¡Ä¡Ä¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Â§¤Ë¶â±¿¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ï·¸å¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤»¤¤¡£»à¤ó¤À¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¡¢¼«¤éÈ¯Å¸¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»à¤·¤Æ¤âºâ¤ò»Ä¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¡£ÁêÂ³Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°ä»º¤ä´ð¶â¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£
³°»ñÃù¶â¡¢Åê»ñ¤âÍË¾¤Ç¤¹¡£´ÔÎñ¡¢¸Å´õ¡¢´î¼÷¤Ê¤É¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤»ñ¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¥Ï¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¡£Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Ï·¸å¤ÎÀè¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
1¤ò10¤Ë¡¢10¤ò100¤Ë¡Ä¡Ä¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Â§¤Ë¶â±¿¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ï·¸å¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤»¤¤¡£»à¤ó¤À¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¡¢¼«¤éÈ¯Å¸¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»à¤·¤Æ¤âºâ¤ò»Ä¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¡£ÁêÂ³Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°ä»º¤ä´ð¶â¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£
³°»ñÃù¶â¡¢Åê»ñ¤âÍË¾¤Ç¤¹¡£´ÔÎñ¡¢¸Å´õ¡¢´î¼÷¤Ê¤É¡¢¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤»ñ¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¥Ï¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)