ºî¤ë¤è¤êÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¡©DIY¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤¿Ãç´Ö¤ËÍ¥¤·¤¤Íý·Ï¤Î¿Í¡¹
¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤!? ¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ìÄ¹°ìÃ»¡¿Íý·Ï¤Î¿Í¡¹6¡Ê1¡Ë
¡ÖÊ¸·Ï¡×¤È¡ÖÍý·Ï¡×¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ò2¼ïÎà¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡ÖÍý·Ï¤Ã¤Ý¤µ¡×¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
WEB·Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è²È¤Î¤è¤·¤¿¤Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡ÖÍý·Ï¡×¤Î¿Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤è¤·¤¿¤ËÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÍý·Ï¤Î¿Í¡¹6¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íý·Ï¤ÈDIY
¢¨DIY¡Ä¡ÖDo It Yourself¡×¤ÎÎ¬¡£ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆüÍËÂç¹©¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡£
Ãø¡á¤è¤·¤¿¤Ë¡¿¡ØÍý·Ï¤Î¿Í¡¹6¡Ù