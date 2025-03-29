¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡×¤µ¤ó¤¬¡ÈË¤«¤ÊÏ·¸å¡É¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡Ú¶â±¿¥¢¥Ã¥×ÂçºîÀï¡Û
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤æ¤È¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤è¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ðËÜÅª¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¡¢¤ª¶â¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¡£Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¡ª
·×²èÀ¡¢·ÐºÑ´ÑÇ°¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤È¤áºÂ¤µ¤ó¡£
Ï·¸å¤ÎÀß·×¤â´°àú¤Ç¤¹¡£À¸³¶Ç¯¼ý¤òÃÆ¤¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ÀáÌó¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤âÍ½»»¤Ï¥¥ê¥¥ê¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤±¤ì¤É¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤¿¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅê»ñ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤éÈ¾Ê¬±¿ÍÑ¡¢È¾Ê¬»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¡×¡£Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ìÀ¸·ðÌó!?
Ï·¸å¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¡ª
Ï·¸å¤ÎÀß·×¤â´°àú¤Ç¤¹¡£À¸³¶Ç¯¼ý¤òÃÆ¤¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ÀáÌó¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤âÍ½»»¤Ï¥¥ê¥¥ê¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤±¤ì¤É¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤¿¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅê»ñ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤¿¤éÈ¾Ê¬±¿ÍÑ¡¢È¾Ê¬»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)