デビュー30周年を迎えるSOPHIAとSIAM SHADEメンバーにより結成されたユニットSIAM SOPHIAと、ガレッジセールによる一夜限りのスペシャルライヴ<FM OSAKA 55th anniversary “1995 SIAM SOPHIA-G” supported by dwango>が2月9日、大阪城ホールで行われた。会場には全国から8000人のファンが集結し、出演者の30周年を祝福した。同公演のレポートおよび終演後のミニインタビューをお届けしたい。

■SOPHIA<30th Anniversary SOPHIA LIVE TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”>



4月06日(日) 宮城・仙台GIGS▶“Girls kissing the future”4月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo▶“Dancing in the circus”4月18日(金) 東京・Zepp Divercity(TOKYO)▶“Girls kissing the future”4月19日(土) 東京・Zepp Divercity(TOKYO)▶“Dancing in the circus”4月25日(金) 大阪・Zepp Namba▶“Girls kissing the future”4月26日(土) 大阪・Zepp Namba▶“Dancing in the circus”5月04日(日祝) 愛知・Zepp Nagoya▶“Girls kissing the future”5月05日(月祝) 愛知・Zepp Nagoya▶“Dancing in the circus”5月09日(金) 福岡・Zepp Fukuoka▶“Girls kissing the future”5月10日(土) 福岡・Zepp Fukuoka▶“Dancing in the circus”5月16日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama▶“Girls kissing the future”5月17日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama▶“Dancing in the circus”企画:TOY'S FACTORY制作:Avex Live Creative Inc.協賛:LAWSON ENTERTAINMENT Inc.▼チケット・Eternalシート:18,000円(税込)※Eternal会員先行の購入者方のみアップグレードが可能・一般指定席:11,000円(税込)※Eternalシートアップグレード対象・着席指定席:13,000円(税込)※Eternalシートアップグレード対象外