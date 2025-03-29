ギターウルフ主催＜シマネジェットフェス＞、2025年も島根で開催
ギターウルフ主催音楽フェス＜シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2025＞が、10月11日に島根・古墳の丘古曽志公園で開催されることが発表となった。
◆＜シマネジェットフェス＞ 画像
＜シマネジェットフェス＞は、ギターウルフ結成30周年を迎えた2017年にセイジ(Vo, G)の地元・島根県で初開催した野外ライブイベントだ。この開催発表にあわせて、恒例のロッキンジェリービーン描き下ろし告知ビジュアルも公開された。出演アーティストやチケット詳細等は後日発表される予定だ。
■＜シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2025＞
https://www.mishimane.co.jp/15.html
※出演者やチケット詳細等は後日発表
主催：シマネジェットフェス実行委員会
後援：島根県 / 松江市 / TSKさんいん中央テレビ / 山陰中央新報社 / エフエム山陰 / MIしまね / 一畑電車 / 京店商店街
■＜シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2025 後夜祭＞
※詳細後日発表
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