¥¹¥®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÖÊ´¾É»ö¾ð¤È¤Ï
ÃÈ¤«¤Ê½Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¿É¤¤²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Î²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬½»¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â²ÖÊ´¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â²ÖÊ´¾É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Î´Ø·¸¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î²ÖÊ´¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¢¤Ê¤É¤òÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÖÊ´¾É¤Ã¤Æ¡©¼ç¤Ê¸¶°ø¿¢Êª¤ÈÈô»¶»þ´ü
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ËÂ¿¤¯Èô»¶¤¹¤ë¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Î²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥®¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¡¢2·îº¢¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢3·îº¢¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Î¥¤Ï¥¹¥®¤è¤ê¤â¤ä¤äÃÙ¤ì¤ÆÈô¤Ó»Ï¤á¡¢4·îº¢¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢5·î¡Á6·îº¢¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤¬¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤Ï¥¤¥Í²Ê¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¡¢8·î¡Á9·îº¢¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ç¥Ö¥¿¥¯¥µ²ÖÊ´¡¢9·î¡Á10·îº¢¤Ï¤Û¤ÜÁ´¹ñ¤Ç¥è¥â¥®¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü°ìÇ¯ÃæÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¼ç¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢¥·¥é¥«¥Ð¤ä¥¤¥Í²Ê¿¢Êª¡¢¥Ö¥¿¥¯¥µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÖÊ´¤Ç¤¹¡£
2·î¡Á4·îº¢¤Ï¡¢ËÌ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ë¼ùÌÚ²ÖÊ´¡Ê¥·¥é¥«¥Ð¤ä¥Ò¥Î¥¤Ê¤É¡Ë¤¬Â¿¤¯Èô»¶¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤«¤é½é²Æ¡Ê5·î¡Á7·îº¢¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Í²Ê²ÖÊ´¡Ê¥¤¥é¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î´³¤·Áð¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤Ë¡¢²Æ¤«¤é½©¡Ê8·î¡Á10·îº¢¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÁðËÜ²ÖÊ´¡Ê¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¡Ë¤¬Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤ËÈô»¶¤·¤Þ¤¹¡£¡Î¢¨1¡Ï
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Õ¤Î¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬ºÇ¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¸¶°ø¿¢Êª¤ä»þ´ü¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÍÉÂÎ¨¤È°Õ¼±¤Î°ã¤¤
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÍÉÂÎ¨¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó10Ç¯¤´¤È¤Ë10¡óÄøÅÙ¤º¤ÄÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢42.5¡ó¤Î¿Í¤¬²ÖÊ´¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Î¢¨2¡Ï
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï²ÖÊ´¾É¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡Êrhume des foins¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î°ì¼ï¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â²ÖÊ´¾É¤ò´Þ¤à¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤ÎÍÉÂÎ¨¤Ï¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤Ç4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î25¡ó°Ê¾å¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢²ÖÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥Ë¤äÇ¤Ê¤É¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤â´Þ¤ó¤À¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÍÉÂÎ¨¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Î¢¨3¡Ï
ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤ÉÍÉÂÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê²ÖÊ´¾É¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Û¤Ü¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÖÊ´¤¬ÆüËÜ¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤ì¤Û¤É²ÖÊ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤·¤ã¤ß¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤Ç²ÖÊ´¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Èµ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Î´Ø·¸
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Ï¡¢µ¤²¹¡¢É÷¡¢¼¾ÅÙ¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ê¤É¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢²Ö¤â³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾å¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤ÎÆü¤Ë²ÖÊ´¤¬¤è¤¯Èô¤Ö¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤Çß±«»þ´ü¤Ë¤ÏÈô»¶¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Õ°ìÈÖ¤Ê¤É¤Î¶¯É÷¤¬²ÖÊ´¤ò±óÊý¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
°ìÊý¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÌÀî±è¤¤¤ËÃÏÃæ³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤²¼¤í¤¹¡¢Îä¤¿¤¯´¥Áç¤·¤¿¶¯É÷¡Ö¥ß¥¹¥È¥é¥ë¡×¤¬¿á¤¯¤ÈÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤È¤Ï
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ìô¶É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤äÅÀÉ¡Ìô¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤â°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌô¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤ÏËªÌªÆþ¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤¯¤´¼«¿È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥ê¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¶õµ¤Ãæ¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÎ³»Ò¤Î´ÞÍÎÌ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¹ñÎ©¤Îµ¡´Ø¡ÖRNSA¡Êhttps://www.pollens.fr/¡Ë¡×¤¬²ÖÊ´Èô»¶¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²ÖÊ´¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤òÁõÃå¤·¤¿¤ê¡¢²ÖÊ´Èô»¶¤ÎÂ¿¤¤»þ´ÖÂÓ¡ÊÃëÁ°¸å¤ÈÍ¼Êý¡Ë¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤ÎÉþ¤òÁª¤Ö¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢Àö´é¡¢ÀöÈ±¤Ç²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Î³°´³¤·¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢¤Ê¤É²ÖÊ´¤ò²È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¹©É×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ÏÍ«¤¦¤Ä¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤ÍÛµ¤¤ä¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤³¤Îµ¨Àá¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ã½ÐÅµ¡ä
¡Î¢¨1¡Ïvidal.fr
https://www.vidal.fr/maladies/nez-gorge-oreilles/rhinite-allergique-rhume-foins.htm
¡Î¢¨2¡Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
https://www.mhlw.go.jp/content/001203112.pdf
¡Î¢¨3¡ÏStallergenes Greer
https://www.stallergenesgreer.fr/environnement-de-marche