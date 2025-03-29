¡ÚJ1ÃíÌÜ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼|Âè7Àá:¼¯Åçvs¿À¸Í¡Û¥Û¡¼¥à26ÀïÌµÇÔ¤Î¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¡¢¶ìÀïÂ³¤¤¤¿Ï¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û
2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)
15:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º(1°Ì/13pt) vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(16°Ì/6pt)
[¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤ò¡Ö26¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼¯Åç¡£J1¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÁê¼ê¤Ë·àÅª¥É¥í¡¼¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë¤ÏÏ¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¡£¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
±ºÏÂÀï¤Ç¤Ï¼õ¤±¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤â¸«¤é¤ì¡¢¿À¸ÍÁê¼ê¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¿Ø¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊø¤»¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-4-2]
GK:ÁáÀîÍ§´ð
DF:Ç»Ìî¸ø¿Í¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢´ØÀî°êËü¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±
MF:¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢ÃÎÇ°·Ä¡¢¼Æºê³Ù¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ
FW:ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é
´ÆÆÄ:µ´ÌÚÃ£
¥±¥¬¿Í¤ÈÄ¶²áÌ©ÆüÄø¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Àï¤¤¤â½ªÎ»¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀïÎÏ¤¬Ìá¤ê¡¢¼º°Õ¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)ÇÔÂà¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡£ÃæÃÇÁ°¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥±¥¬¿Í¤ÎÉüµ¢¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¾å¤Ë¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎFW¥¨¥ê¥¤¬¹çÎ®´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£Á°Àá¤Î¾ÅÆîÀï¤Ï2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¡£¿À¸Í¤Î3Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Áê¼ê¤Î¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Í£°ì3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤òÅÝ¤·¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:Á°ÀîÂãÌé
DF:¹À¥Î¦ÅÍ¡¢»³ÀîÅ¯»Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡¢·ÀèÍ´Ìï
MF:°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢Àð¸¶µ®¹¨¡¢µÜÂåÂçÀ»
FW:ÉðÆ£²Åµª¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¥¨¥ê¥
´ÆÆÄ:µÈÅÄ¹§¹Ô
2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)
15:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º(1°Ì/13pt) vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(16°Ì/6pt)
[¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]
¢¡¥Û¡¼¥àÌµÇÔ·ÑÂ³¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ø¡Ú¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Û
¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤ò¡Ö26¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼¯Åç¡£J1¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÁê¼ê¤Ë·àÅª¥É¥í¡¼¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë¤ÏÏ¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¡£¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤³¤ÎÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-4-2]
GK:ÁáÀîÍ§´ð
DF:Ç»Ìî¸ø¿Í¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢´ØÀî°êËü¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±
MF:¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢ÃÎÇ°·Ä¡¢¼Æºê³Ù¡¢¾¾Â¼Í¥ÂÀ
FW:ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é
´ÆÆÄ:µ´ÌÚÃ£
¢¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ø¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡Ú¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Û
¥±¥¬¿Í¤ÈÄ¶²áÌ©ÆüÄø¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Àï¤¤¤â½ªÎ»¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀïÎÏ¤¬Ìá¤ê¡¢¼º°Õ¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)ÇÔÂà¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡£ÃæÃÇÁ°¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥±¥¬¿Í¤ÎÉüµ¢¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¾å¤Ë¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎFW¥¨¥ê¥¤¬¹çÎ®´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£Á°Àá¤Î¾ÅÆîÀï¤Ï2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¡£¿À¸Í¤Î3Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Áê¼ê¤Î¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Í£°ì3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤òÅÝ¤·¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:Á°ÀîÂãÌé
DF:¹À¥Î¦ÅÍ¡¢»³ÀîÅ¯»Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡¢·ÀèÍ´Ìï
MF:°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢Àð¸¶µ®¹¨¡¢µÜÂåÂçÀ»
FW:ÉðÆ£²Åµª¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¥¨¥ê¥
´ÆÆÄ:µÈÅÄ¹§¹Ô