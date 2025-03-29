TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¡¢ºÇ½ªÏÃ¡ªÂè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×¤è¤ê
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î13ºîÉÊÌÜ¤Ç¡¢ËâË¡¤äÊõÀÐ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡£¤½¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥Þ¥Û¥¦³¦¤ËÊë¤é¤¹Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÆüÆà¤ß¤é¤¤¤ÈËâË¡³¦¤ÇËâË¡³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿½½Ï»Ìë¥ê¥³¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÒ¤¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¡¢Âè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×
¥¯¥í¥Î¥¦¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿²áµî¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤é¤¤¡¢¥ê¥³¡¢¤³¤È¤Ï¡¢¥â¥Õ¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»þ¤ÎÂº¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢²áµî¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ß¤¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢ËâË¡¤Î¤³¤È¤â¡¢²¿¤â¤«¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ²±¤ÎÃæ¤òÉº¤¦¤ß¤é¤¤¤¿¤Á¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡û¡üËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡¡Âè12ÏÃ Í½¹ð¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖANiMAZiNG!!!¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)2025 ËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
Âè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×¤è¤ê
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î13ºîÉÊÌÜ¤Ç¡¢ËâË¡¤äÊõÀÐ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡£¤½¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥Þ¥Û¥¦³¦¤ËÊë¤é¤¹Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÆüÆà¤ß¤é¤¤¤ÈËâË¡³¦¤ÇËâË¡³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿½½Ï»Ìë¥ê¥³¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÒ¤¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¢£Âè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×
¥¯¥í¥Î¥¦¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿²áµî¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤é¤¤¡¢¥ê¥³¡¢¤³¤È¤Ï¡¢¥â¥Õ¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»þ¤ÎÂº¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢²áµî¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ß¤¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢ËâË¡¤Î¤³¤È¤â¡¢²¿¤â¤«¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ²±¤ÎÃæ¤òÉº¤¦¤ß¤é¤¤¤¿¤Á¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡û¡üËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡¡Âè12ÏÃ Í½¹ð¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤Ì¤Íè¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖANiMAZiNG!!!¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)2025 ËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ