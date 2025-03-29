¡ÚAKB48¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡ÛÀ®¾ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¤òÊó¹ð¡¡±Ø¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×
28Æü¡¢AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÉðÆ£¾®ÎÛ¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡¢Âç³Ø±¡½¤Î»¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚAKB48¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡ÛÀ®¾ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¤òÊó¹ð¡¡±Ø¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×
ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÉÀ®¾ëÂç³Ø³Ø°Ìµ¼øÍ¿¼°¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø±¡ ½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÄÉµá¤Ç¤¤¿2Ç¯´Ö¤Ï ³Ø¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂô»³¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¡¹¹¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Îå¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö½¤»ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¥í¡¼¥«¥ëActs¡Û¤È¤¤¤¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼èÁÈ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ó¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó°Õ¼±¤Ç¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ëÉ÷¤ËÇò¡ßÀÖ¤Ë¹õ¤ÎÂÓ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¸Ó»Ñ¤â¸ø³«¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È±Ø¤Ë¤ª½Ë¤¤¹¹ð¤¬¡Ä¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶Ã¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£±Ø¹½Æâ¤Î¹¹ð¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¡ÖAKB48ÉðÆ£¾®ÎÛ¤µ¤ó¡×¡ÖÂç³Ø±¡½¤Î»¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û