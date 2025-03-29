±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°¤ÁÉ»³Ï¼¡ª·×²èÅª¤ÊÅÁÅý¤Î¡ÈÌî¾Æ¤¡É¤Ë¡Ö¤³¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤ãº£¤ÎÆüËÜ¤ËÁð¸¶¤ÏÂ¸ºß¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡°¤ÁÉ»³Ï¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÁÉ¤òÃæ¿´¤ËÉ÷·Ê¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSho Kamasaki¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢°¤ÁÉ»³Ï¼¤ÇÁð¸¶¤ÎÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤Î¸÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤¬Èª¤Ç¥´¥ß¤ò¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°¤ÁÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤Ï¾ÃËÉ½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é·×²èÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÁð¤ò´¢¤ê¤³¤ó¤ÀËÉ²ÐÂÓ¤òºî¤ê¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸Ï¤ì¤¿Áð¤ò¾Æ¤Ê§¤¦¤³¤È¤Ç¹Ó¤ì¤¿¥ä¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¡¢²ÈÃÜ¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹¥À¥Ë¤Î¶î½ü¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤ãº£¤ÎÆüËÜ¤ËÁð¸¶¤ÏÂ¸ºß¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤Ð¸úÎ¨¤¤¤¤ºî¶È¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤ì¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤Ç°¤ÁÉ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï440Ëü·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë