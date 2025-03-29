¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì »à¼Ô144¿Í¤Ë¡¡¥¿¥¤¤Î¥Ó¥ëÅÝ²õ¤Ç¤âÁÜº÷Â³¤¯
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¤â80¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ÊÆ£ÉÙ¶õµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¿ôÉ´¿ÍÂÖÀª¤ÇÌëÄÌ¤·Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÜº÷³èÆ°¤Ï¡¢¤±¤µ¡¢Ââ°÷¤Î¸òÂå¤Ë¹ç¤ï¤»°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Àè¤Û¤É½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤Æ³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜº÷ËÜÉô¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È°÷¤é7¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡80¿Í¤¬º£¤â¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Êì¿Æ¤ÈËå¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡ÖÆó¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÁÜº÷³èÆ°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â144¿Í¤¬»àË´¤·¡¢700¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±¼ç²½»ØÆ³¼Ô¡¦¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÏÌµ»ö¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤Î¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢µß½õ³èÆ°¤äÈïºÒ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Èï³²¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÆ£ÉÙ¶õµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¿ôÉ´¿ÍÂÖÀª¤ÇÌëÄÌ¤·Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÜº÷³èÆ°¤Ï¡¢¤±¤µ¡¢Ââ°÷¤Î¸òÂå¤Ë¹ç¤ï¤»°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Àè¤Û¤É½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤Æ³èÆ°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜº÷ËÜÉô¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È°÷¤é7¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡80¿Í¤¬º£¤â¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤Î¤¦¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â144¿Í¤¬»àË´¤·¡¢700¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ·³¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±¼ç²½»ØÆ³¼Ô¡¦¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÏÌµ»ö¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤Î¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢µß½õ³èÆ°¤äÈïºÒ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Èï³²¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£