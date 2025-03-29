¿©¥Ï¥éµÁÊì¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÄó°Æ¡ª Â©»Ò¤ÎÊÐ¿©¤Ï»ä¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î!?¡ã»ä¤òÂÀ¤é¤»¤ëµÁÊì 1¡ä¡ÚËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤· Vol.11¡Û
ÆÉ¼Ô¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô¤¬Ì¡²è²½¤¹¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤ÈÆ±µï¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿¿©»ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤ÎÊÐ¿©²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢µÁ¼Â²È¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µÁÊì¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤È²ÈÄíÆâ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇº¤àC¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²ÈÂ²¤Îå«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¢£Â©»Ò¤ÎÊÐ¿©¤Ï¡¢»ä¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤¬°¤¤¡©
»ä¤¿¤Á¤Î1¿ÍÂ©»Ò¡¦æÆÂÀ¤Ï¡¢È¯Ã£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤ÎÃË¤Î»Ò¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµÁ¼Â²È¤ÈÆ±µï¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÁÎ¾¿Æ¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆóÀ¤ÂÓ¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2ºÐÈ¾¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢æÆÂÀ¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢æÆÂÀ¤ÎÊÐ¿©¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ÕÃÏ°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£»þ¤Ë¤Ïµ¤¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¡¢ÂÐ±þ¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤¬»ä¤Î¾¯¿©¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤ËæÆÂÀ¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¡¢µÁÊì¤â¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢æÆÂÀ¤ÎÊÐ¿©¤Ï»ä¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡¡µÁÊì¤ÎÄó°Æ¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ÕÃÏ°¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÁÊì¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÐ¿©¤Î¸¶°ø¤ò»ä¤Ë¤À¤±²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤·¤«¤¿¤Ê¤¯±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆÂÀ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î½¾½ç¤ÊÂÐ±þ¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËµÁÊì¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)