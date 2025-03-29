2¤Ä¤Î¿©ºà¤Ç¤ª¤¤¤·¤µÇÜÁý¡Ö¥¥å¥¦¥ê¤Î±ö¤â¤ß¡×¡£¼çºÚ¤ËÅº¤¨¤¿¤¤ËüÇ½ÉûºÚ¡¿ÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¤Î»þÃ»¥ì¥·¥Ô
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»þÃ»¤Ç¤Ç¤¤ëËüÇ½ÉûºÚ¡Ö¥¥å¥¦¥ê¤Î±ö¤â¤ß¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌôÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£¤¬Áý¤·¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡£
¥ß¥ç¥¦¥¬¤ÈÀÄ¥¸¥½¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¼çºÚ¤ËÅº¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÌ¤ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë´ÊÃ±ÉûºÚ¡£¥ß¥ç¥¦¥¬¤ÈÀÄ¥¸¥½¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¥å¥¦¥ê¤Î±ö¤â¤ß
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥¥å¥¦¥ê¡¡1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
¥ß¥ç¥¦¥¬¡¡2¸Ä
±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
ÀÄ¥¸¥½¡¡4Ëç
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥¥å¥¦¥ê¤ÏÇö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Çö¤¤È¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ß¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ÀÄ¥¸¥½¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Ã¼¤«¤éÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤ËÀÄ¥¸¥½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¼ê¤Ç¤â¤ß¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ò¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥¯¤¬È´¤±¡¢ÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£