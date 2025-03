口ぐせは“明日こそ”の人気キャラ。「いしよわちゃん」の名入れスリムボトル発売

岡田商会が運営するインターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」はこのほど、「いしよわちゃん」のイラスト入りの名入れスリムボトル「いしよわちゃん 名入れスリムボトル」の販売を、同社オンラインショップで開始しました。

■選べるイラストやカラー、名入れでオリジナルボトルに

「いしよわちゃん」は、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃう意志が弱いイヌ。会社員として働きながら推し活をし、口癖は“明日こそ”。Xの公式アカウントは約6.5万フォロワー(2025年2月7日現在)と人気急上昇中のキャラクターです。

「いしよわちゃん 名入れスリムボトル」には、4種類のイラストを刻印することができます。いしよわちゃんはもちろん、意志が強くてストイックないしよわちゃんの会社の同僚・いしつよちゃんと一緒のデザインも登場。

名入れ部分には、名前やメッセージなどが入れられるので、じぶんだけのマイボトルにカスタマイズできます。文字なし・イラストのみでもつくることができます。

ボディカラーは6色(ベージュ、スモークピンク、ピンク、ライトブルー、スモークブルー、ホワイト)。

サイズは直径45ミリ×高さ144ミリ(容量は130ml)。小さめのカバンやランチバッグにもすっぽり入ります。

ボトルは、いしよわちゃんといしつよちゃんをプリントしたオリジナルパッケージでお届け。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

(c)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■商品概要

いしよわちゃん 名入れスリムボトル

容量:130ml

カラー:ベージュ、スモークピンク、ピンク、ライトブルー、スモークブルー、ホワイト

価格:2,500円

詳細:いしよわちゃん 名入れスリムボトル

https://item.rakuten.co.jp/hankos/ishiyowa-bottle/ (楽天店)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/ishiyowa-bottle.html (ヤフー店)

(フォルサ)