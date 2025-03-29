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Assessing the clinical meaningfulness of slowing CDR¡¾SB progression with disease¡¾modifying therapies for Alzheimer's disease - Hartz - 2025 - Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions - Wiley Online Library
Next-gen Alzheimer¡Çs drugs extend independent living by months - WashU Medicine
https://medicine.washu.edu/news/next-gen-alzheimers-drugs-extend-independent-living-by-months/
Latest Alzheimer's Drugs Can Add Years of Independence to Patient Lives : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/latest-alzheimers-drugs-can-add-years-of-independence-to-patient-lives
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