¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¼ç±é¡õA24À½ºî¡¢²ÎÉ±¥í¥Ëー¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÎÅÁµ±Ç²è¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ° ¨¡ ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¥Ð¥êー¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Ç¥åー¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¼ç±é¡¢¡Ø¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê2016¡Ë¥Ð¥êー¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢²ÎÉ±¥í¥Ëー¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¯A24À½ºî¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØBe My Baby¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ëー¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡Ö¥¶¡¦¥í¥Í¥Ã¥Ä¡×¤Î¸µ¥êー¥É¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¡ÖBe My Baby¡×¤ä¡ÖBaby, I Love You¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¶¡¦¥í¥Í¥Ã¥ÄºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Á¤Ï°ì»þÅª¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òÄä»ß¡£¥Õ¥£¥ë¤È¤ÎÊÌµï¸å¤Ë¡¢¥¶¡¦¥í¥Í¥Ã¥Ä¤òºÆ·ëÀ®¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤¬¥í¥ËーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï2020Ç¯¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£A24¤È¤ÏºîÉÊ¾Þ¡¦µÓ¿§¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡Ù°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¥Óー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2018¡Ë¡ÖÃÏ²¼Å´Æ» ～¼«Í³¤Ø¤ÎÎ¹Ï©～¡×¡Ê2021¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÇÉ¤Î½¨ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤â¼ê¤¬¤±¤¿ºÍÇ½¤À¡£
µÓËÜ¤Ï¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ê¥¢¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ø¥Üー¥ó¥º ¥¢¥ó¥É ¥ªー¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥«¥¤¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡£ËÜºî¤Ï¥í¥Ëー¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯²¦Æ»¤ÎÅÁµ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥«¥¤¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡õ¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹¤ÎÍ×Ë¾¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥í¥Ëー¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿²ò¼á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥ËーÌò¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤Ï¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ëー¼«¿È¤¬2022Ç¯¤ÎÀÂµî°ÊÁ°¤Ëµ¯ÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡×¡Ê2021-¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î±éµ»¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ç¤Ï²Î¼ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¸«»ö¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜºî¤Î²Î¾§¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù2Éôºî¤Î¥Þー¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·ー¥²¥ë¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒPastel¤Î¥¢¥Ç¥ë¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥ー¡õ¥Þー¥¯¡¦¥»¥ê¥¢¥¯¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥í¥Ëー¤ÎÉ×¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥í¥Ëー¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤ä¡¢¥í¥Ëー¼«¿È¤¬¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥¦¥©¥ë¥É¥í¥ó¤È¼¹É®¤·¤¿²ó¸ÜÏ¿¡ØBe My Baby: THE AUTOBIOGRAPHY OF RONNIE SPECTOR¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î·ÀÌó¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç²è²½¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Text: Hollywood, °ð³Àµ®½Ó
Source: