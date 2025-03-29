¡ÈÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡É¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö4¡¢5²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹Ô¤¯¤¿¤Ó¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËüÇî¡£ÆüËÜ´Û¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Æ£¸¶¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤è¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö4¡¢5²ó¤Û¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤¤¤¤½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£